Нью-Йорк, США, , 11:56 — REGNUM

Белорусская теннисистка Арина Соболенко покинула первую десятку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновлённая версия рейтинга опубликована на сайте организации.

Соболенко не смогла защитить титул на турнире в Нью-Хейвене и опустилась на 13-ю позицию. Благодаря этому американки Мэдисон Кис и Слоан Стивенс поднялась на одну строчку.

Рейтинг WTA от 26 августа:

Наоми Осака (Япония) — 6606 очков, Эшли Барти (Австралия) — 6501 Каролина Плишкова (Чехия) — 6315 Симона Халеп (Румыния) — 4743 Элина Свитолина (Украина) — 4492 Петра Квитова (Чехия) — 4386 Кики Бертенс (Нидерланды) — 4325 Серена Уильямс (США) — 3935 Мэдисон Кис (США) — 3267 Слоан Стивенс (США) — 3189

Читайте также: Рублёв поднялся на три строчки в рейтинге ATP