Нью-Йорк, США, 26 августа 2019, 11:56 — REGNUM

Белорусская теннисистка Арина Соболенко покинула первую десятку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновлённая версия рейтинга опубликована на сайте организации.

Соболенко не смогла защитить титул на турнире в Нью-Хейвене и опустилась на 13-ю позицию. Благодаря этому американки Мэдисон Кис и Слоан Стивенс поднялась на одну строчку.

Рейтинг WTA от 26 августа:

  1. Наоми Осака (Япония) — 6606 очков,
  2. Эшли Барти (Австралия) — 6501
  3. Каролина Плишкова (Чехия) — 6315
  4. Симона Халеп (Румыния) — 4743
  5. Элина Свитолина (Украина) — 4492
  6. Петра Квитова (Чехия) — 4386
  7. Кики Бертенс (Нидерланды) — 4325
  8. Серена Уильямс (США) — 3935
  9. Мэдисон Кис (США) — 3267
  10. Слоан Стивенс (США) — 3189

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