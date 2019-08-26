Нью-Йорк, США, 26 августа 2019, 11:56 — REGNUM
Белорусская теннисистка Арина Соболенко покинула первую десятку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновлённая версия рейтинга опубликована на сайте организации.
Соболенко не смогла защитить титул на турнире в Нью-Хейвене и опустилась на 13-ю позицию. Благодаря этому американки Мэдисон Кис и Слоан Стивенс поднялась на одну строчку.
Рейтинг WTA от 26 августа:
- Наоми Осака (Япония) — 6606 очков,
- Эшли Барти (Австралия) — 6501
- Каролина Плишкова (Чехия) — 6315
- Симона Халеп (Румыния) — 4743
- Элина Свитолина (Украина) — 4492
- Петра Квитова (Чехия) — 4386
- Кики Бертенс (Нидерланды) — 4325
- Серена Уильямс (США) — 3935
- Мэдисон Кис (США) — 3267
- Слоан Стивенс (США) — 3189
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