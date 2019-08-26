Москва, 26 августа 2019, 11:28 — REGNUM
Российский теннисист Андрей Рублёв поднялся на три строчки в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновлённая версия рейтинга опубликована 26 августа на сайте организации.
Рублёв поднялся с 47-го места на 43-е. Среди других российских теннисистов Даниил Медведев и Карен Хачанов сохранили за собой позиции в первой десятке рейтинга — пятое и девятое соответственно.
Рейтинг АТР от 26 августа
- Новак Джокович (Сербия) — 11 685 очков;
- Рафаэль Надаль (Испания) — 7945;
- Роджер Федерер (Швейцария) — 6950;
- Доминик Тим (Австрия) — 4925;
- Даниил Медведев (Россия) — 4125;
- Александр Зверев (Германия) — 4005;
- Кэй Нисикори (Япония) — 4005;
- Стефанос Циципас (Греция) — 3455;
- Карен Хачанов (Россия) — 2890;
- Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2575.
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