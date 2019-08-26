Москва, 26 августа 2019, 11:28 — REGNUM

Российский теннисист Андрей Рублёв поднялся на три строчки в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновлённая версия рейтинга опубликована 26 августа на сайте организации.

Рублёв поднялся с 47-го места на 43-е. Среди других российских теннисистов Даниил Медведев и Карен Хачанов сохранили за собой позиции в первой десятке рейтинга — пятое и девятое соответственно.

Рейтинг АТР от 26 августа

  1. Новак Джокович (Сербия) — 11 685 очков;
  2. Рафаэль Надаль (Испания) — 7945;
  3. Роджер Федерер (Швейцария) — 6950;
  4. Доминик Тим (Австрия) — 4925;
  5. Даниил Медведев (Россия) — 4125;
  6. Александр Зверев (Германия) — 4005;
  7. Кэй Нисикори (Япония) — 4005;
  8. Стефанос Циципас (Греция) — 3455;
  9. Карен Хачанов (Россия) — 2890;
  10. Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2575.

Читайте также: Рублёв обыграл Куэрри в третьем круге турнира в Уинстон-Сейлеме