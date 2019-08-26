Куала-Лумпур, , 11:23 — REGNUM

Спортсмен из Казахстана Кирилл Казанцев завоевал первое место на втором этапе международных соревнований по маунтинбайку в Малайзии Asia Mountain Bike series, сообщили 26 августа в национальном Олимпийском комитете республики.

Казахстанский велосипедист преодолел дистанцию в 29,4 км за 1:35:43. Второе и третье места заняли спортсмены из Японии Сейя Хирано и Йошитака Накахара. Казанцев, комментируя итоги гонки, заявил, что у его велосипеда слетела цепь. Однако это не помешало спортсмену первой прийти к финишу с 35-секундным отрывом от ближайшего преследователя.

Отметим, Mountain Bike series включает в себя несколько этапов гонок в дисциплине «Маунтинбайк», которые проходят в разных частях Азии. Соревнования проходят под эгидой Международного союза велосипедистов.

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