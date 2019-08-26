Санкт-Петербург, , 11:11 — REGNUM

«Зенит» интересуется полузащитником французского «Ренна» Клеманом Гренье. Об этом сообщает Footmercato.

По информации издания, представители «Зенита» прибыли во Францию, чтобы просмотреть 28-летнего игрока.

Ранее Гренье выступал за такие клубы, как «Лион», «Генгам» и «Рома». В сезоне 2018/19 сыграл 48 матчей, в которых забил четыре гола и отдал восемь результативных передач.

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