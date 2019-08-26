Шанхай, Китай, , 11:11 — REGNUM

Финальный матч The International 2019 между Team Liquid и OG собрал рекордное число онлайн-зрителей. Об этом 25 августа сообщалось в Twitter-аккаунте Esports Charts.

https://twitter.com/EsportsCIS/status/1165605336029548544

Пиковое значение просмотров матча составило 1,968 млн зрителей — абсолютный рекорд для The International. При этом англоязычные стримы смотрели более миллиона человек, а русскоязычные — 670 тыс.

Напомним, победителем The International 2019 стала европейская команда OG. Таким образом, коллектив стал первым в истории Dota 2 двукратным чемпионом этого состязания. За победу боролись 18 лучших команд со всего мира.