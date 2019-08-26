Москва, , 10:19 — REGNUM

Московский «Спартак» проиграл подольскому «Витязю» в матче третьего тура предсезонного турнира «Кубок мэра Москвы». Встреча завершилась со счётом 1:2.

В составе «Витязя» шайбы забросили Алексей Макеев и Павел Чернов. У «Спартака» отличился Денис Кокарев.

Таким образом, «Спартак» потерпел три поражения в трёх матчах на турнире и занял последнее место, не набрав ни одного очка.

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) начнётся 1 сентября. Новый сезон откроется матчем между московским ЦСКА и омским «Авангардом».

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