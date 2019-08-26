Париж, 26 августа 2019, 10:12 — REGNUM
Нападающие французского ПСЖ Эдинсон Кавани и Килиан Мбаппе получили травмы в матче с «Тулузой». Об этом сообщает Goal.
Отмечается, что Кавани повредил паховые мышцы, он покинул поле уже на 14-й минуте матча. У Мбаппе зафиксировано повреждение подколенного сухожилия, он был заменён на 66-й минуте.
В ближайшее время оба футболиста пройдут медицинское обследование, по результатам которого определятся сроки их восстановления.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПСЖ разгромил «Тулузу» в матче третьего тура чемпионата Франции со счётом 4:0.
Читайте ранее в этом сюжете: ПСЖ разгромил «Тулузу» в матче чемпионата Франции