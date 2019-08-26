Нур-Султан, , 09:55 — REGNUM

Вопрос открытия университета спорта в Казахстане согласуется с государственными органами. Об этом заявил председатель Комитета по делам спорта и физической культуры республики Серик Сапиев, сообщает 26 августа агентство «Казинформ».

По его словам, в университете спорта планируется открыть факультеты по подготовке спортсменов во всех сферах. В настоящее время комитет разрабатывает технико-экономическое обоснование проекта, отметил Сапиев. Он добавил, что открытие университета может занять до четырех лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы заявил, что в республике планируется открыть первый национальный олимпийский университет.

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