Нур-Султан, 26 августа 2019, 09:55 — REGNUM
Вопрос открытия университета спорта в Казахстане согласуется с государственными органами. Об этом заявил председатель Комитета по делам спорта и физической культуры республики Серик Сапиев, сообщает 26 августа агентство «Казинформ».
По его словам, в университете спорта планируется открыть факультеты по подготовке спортсменов во всех сферах. В настоящее время комитет разрабатывает технико-экономическое обоснование проекта, отметил Сапиев. Он добавил, что открытие университета может занять до четырех лет.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы заявил, что в республике планируется открыть первый национальный олимпийский университет.
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