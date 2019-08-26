Рим, , 09:43 — REGNUM

«Рома» сыграла вничью «Дженоа» в матче первого тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счётом 3:3.

Футболисты римского клуба трижды выходили вперёд, отличились Дженгиз Ундер, Эдин Джеко и Александр Коларов.

«Дженоа» смогло отыграть и сохранить ничейный результат. В составе генуэзской команды голы забили Андреа Пинамонти, Доменико Кришито, реализовавший пенальти, и Кристиан Куаме.

На сегодняшний день «Рома» и «Дженоа» делят восьмое и девятое место в чемпионате Италии, в активе обеих команд по три очка после одного матча.

Читайте также: «Удинезе» обыграл «Милан» благодаря голу экс-защитника ЦСКА