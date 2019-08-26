Улан-Удэ, , 09:40 — REGNUM

Участники российско-монгольских военных учений «Селенга-2019» состязались в многофункциональном многоборье. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО), это новый вид спорта, созданный в России.

«В текущем году в программу включены новые упражнения функционального многоборья на гимнастических снарядах с задействованием собственного веса, комплекс состоит из пяти упражнений, каждое из которых выполняется в течение одной минуты», — добавили в ВВО.

Кроме того, военные состязались на полигоне Мунх-Хэт и по мини-футболу, волейболу, баскетболу, по перетягиванию каната, прошли марш-бросок на 5 километров. Монгольские военные также провели показательные выступления по национальным видам спорта, в частности: стрельбе из лука, скачкам на лошадях и национальной борьбе.

Напомним, совместные военные учения двух стран стартовали 16 августа. Как сообщало ИА REGNUM, в ходе манёвров военнослужащие отработали новый тактический приём «Подкрадывающаяся атака», основанный на опыте современных вооруженных конфликтов.

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