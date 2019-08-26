Ростов-на-Дону, , 09:34 — REGNUM

Футбольный клуб «Ростов» обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) по вопросу выплаты задолженности бывшему тренеру казанского «Рубина», тренировавшему жёлто-синих, Курбану Бердыеву. По мнению администрации донской команды, 460 тыс. евро присуждены экс-наставнику незаконно.

«28 июня Бердыев отсудил у донского клуба 520 000 евро. 60 000 ростовчане послушно выплатили, а вот остальные деньги платить не торопятся. По мнению руководства «Ростова» Бердыев пропустил сроки подачи заявления в РФС и поэтому еще 460 000 евро присуждены ему незаконно. Клуб решил, что 35 млн рублей того стоят и обратился в спортивный арбитражный суд в Лозанне. Дата первого заседания будет назначена в ближайшее время», — сообщает telegram-канал «Мутко против».

ИА REGNUM ранее сообщало, что Российский футбольный союз (РФС) запретил «Ростову» регистрацию новых игроков. Команда попала под санкции из-за задолженности перед Бердыевым иего ассистентами Иваном Данильянцем и Александром Мацюрой. В РФС указали на то, что клуб не исполнил решение палаты РФС по разрешению споров от 28 июня 2019 года и не выплатил запрашиваемую тренерами сумму.

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