Нур-Султан, , 09:16 — REGNUM

Юношеская сборная Таджикистана по футболу выиграла у команды Армении в матче на кубок президента Казахстана, сообщили в пресс-службе федерации футбола Таджикистана.

Таджикистанские футболисты обыграли соперников со счетом 2:1. В сборной Таджикистана забитыми голами отличились Сунатулло Азизов и Муджовид Шовайсуддинов.

В заключительном туре группового этапа юношеская сборная Таджикистана встретится с командой Казахстана. Игра состоится 26 августа. Ранее сборная Армении сыграла вничью с казахстанскими футболистами — 2:2.

Напомним, 24 августа в Нур-Султане стартовал 12-й футбольный турнир на кубок президента Казахстана. В соревнованиях принимают участие спортсмены из Литвы, Казахстана, Киргизии, Армении и Таджикистана.

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