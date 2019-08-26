Удине, Италия, , 08:56 — REGNUM

«Удинезе» одержал победу над «Миланом» в матче первого тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счётом 1:0.

В составе «Удинезе» единственный гол на 72-й минуте забил защитник Родриго Бекао, ранее выступавший за московский ЦСКА.

На сегодняшний день «Удинезе» занимает шестое место в чемпионате Италии, в активе команды три очка после одного матча. «Милан» идёт на 17-м месте, команда не набрала очков.

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