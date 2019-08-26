Новокузнецк, Кемеровская область, 26 августа 2019, 08:52 — REGNUM
В Новокузнецке заработал стадион «Шахтёр». Торжественное открытие объекта состоялось накануне, 25 августа.
«Сегодня состоялось открытие стадиона «Шахтёр». Спасибо Владимиру Сергеевичу Лисину за этот спортивный подарок городу и Куйбышевскому району», — написал на своей странице в Instagram мэр города Сергей Кузнецов.
Как пишет «Газета Кемерова», именно предприниматель и миллиардер Лисин, который окончил в Новокузнецке школу и Сибирский металлургический институт, выделил средства на ремонт спортивного объекта.