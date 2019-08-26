Париж, , 08:48 — REGNUM

ПСЖ одержал победу над «Тулузой» в матче третьего тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 4:0.

В составе ПСЖ дубль оформил нападающий Эрик Шупо-Мотинг, также гол забил защитник Маркиньос. Кроме того, автогол на счету защитника «Тулузы» Матьё Гонсалвеса.

На 71-й минуте полузащитник ПСЖ Анхель ди Мария не реализовал пенальти.

На сегодняшний день ПСЖ занимает третье место в чемпионате Франции, в активе команды шесть очков после трёх матчей. «Тулуза» идёт на 12-м месте, команда набрала четыре очка в первых трёх турах.

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