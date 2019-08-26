Ростов-на-Дону, , 08:42 — REGNUM

Игра, прошедшая на стадионе «Ростов-Арена» в рамках 7-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) выдалась достаточно напряжённой. Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.

«Нервная игра. Хотя лучше такие матчи, когда твоя команда создает очень много моментов, чем наоборот. Но хотелось, чтобы лучше реализовывали свои возможности. Будем над этим работать. Сегодня было 30 ударов, в следующий раз сделаем 50. Вся команда показала себя достойно. Горжусь ребятами и нашими болельщиками», — сказал наставник.

ИА REGNUM напоминает, что 25 августа футбольная баталия между «Ростовом» и казанским «Рубином» завершилась со счётом 2:1. Победа жёлто-синих позволила команде укрепиться на пятой строчке в турнирной таблице. «Рубин» остался на девятой позиции.

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