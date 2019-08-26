Гонолулу, США, , 08:26 — REGNUM

Испанский спортсмен стал первым, кому удалось пересечь Тихий океан в одиночку на весельной лодке, преодолев 4023 км. Об этом сообщает агентство Associated Press.

42-летний Антонио Де Ла Роса, установивший мировой рекорд, отплыл на лодке 9 июня из Сан-Франциско (штат Калифорния, США) и прибыл в Яхт-клуб Waikiki в Гонолулу (штат Гавайи, США) в 8 утра субботы, 24 августа, при помощи «силы своих рук, совладав с ветром и течением».

Журналисты отмечают, что 7,3-метровая лодка Ocean Defender («Защитник океана») представляет собой «комбинацию доски для плавания с веслом» и «небольшой лодки со спальным отсеком, контейнерами, опреснительной установкой и солнечными панелями для обеспечения питания электроники».

Де ла Роса предполагал, что путешествие займет 70 дней, однако справился с поставленной целью за 76 дней.