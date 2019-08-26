Млада-Болеслав, Чехия, , 08:04 — REGNUM

Клуб «Млада Болеслав» одержал победу над «Динамо» из Ческе Будеёвице в матче седьмого тура чемпионата Чехии. Встреча завершилась со счётом 4:2.

«Динамо» забило два гола в первом тайме, отличились Лукаш Провод и Патрик Бранднер.

Однако «Млада» отыгралась ещё до перерыва, а во втором тайме вырвала победу. Четыре гола в её составе забил российский нападающий Николай Комличенко.

Таким образом, в нынешнем сезоне на счету Комличенко стало пять голов в четырёх матчах чемпионата Чехии. В прошлом сезоне 24-й форвард забил рекордные 28 мячей и стал лучшим бомбардиром чешского чемпионата.

Читайте также: СМИ: «Локомотив» договорился о трансфере Комличенко