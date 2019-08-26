Мадрид, , 07:35 — REGNUM

Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Леганесом» в матче второго тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил полузащитник «Атлетико» Витоло на 71-й минуте.

На сегодняшний день «Атлетико» занимает второе место в чемпионате Испании, в активе команды шесть очков после двух матчей. «Леганес» идёт на 19-м месте, команда не набрала очков в первых двух турах.

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