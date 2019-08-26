Барселона, Испания, , 07:32 — REGNUM

«Барселона» одержала победу над «Бетисом» в матче второго тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе каталонского клуба дубль оформил французский нападающий Антуан Гризманн, ещё по голу забили форвард Карлес Сайоль, защитник Жорди Альба и полузащитник Артуро Видаль.

В составе «Бетиса» забитые голы на счету форвардов Набиля Фекира и Лоренсо Морона.

На сегодняшний день «Барселона» занимает девятое место в чемпионате Испании, в активе команды три очка после двух матчей. «Бетис» идёт на 20-м месте, команда не набрала очков в первых двух турах.