Токио, , 07:28 — REGNUM

Спортсмен из Грузии Лухум Чхвимиани занял первое место на чемпионате мира по дзюдо в Японии в весовой категории до 60 кг, сообщает издание «Новости-Грузия».

В финальном поединке грузинский дзюдоист оказался сильнее Шарафутдина Лутфиллаева из Узбекистана. Всего сборную Грузии на соревнованиях представляют десять спортсменов.

Напомним, 25 августа в Токио стартовал чемпионат мира по дзюдо, в котором принимают участие 840 спортсменов из 147 стран мира. В первый день соревнований прошли состязания между мужчинами в весовой категории до 60 кг и женщинами — в категории до 48 кг. Закрытие чемпионата состоится 1 сентября.

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