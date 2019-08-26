Ростов-на-Дону, 26 августа 2019, 07:14 — REGNUM
5 августа в городе Ростов-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» был разыгран матч 7-го тура Российской Премьер-лиги 2019/20 между командами «Ростов» и «Рубин». Противостояние завершилось волевой победой «желто-синих».
Первый мяч на 15-й минуте забил экс-форвард «Динамо» Евгений Марков после передачи Вячеслава Подберезкина — 0:1. Через 14 минут форвард сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов восстановил равновесие в счете — 1:1. В конце матча 22-летний новичок «желто-синих» Александр Саплинов впервые вывел хозяев вперед — 2:1.
Лучшим игроком матча с оценкой 8.03 стал Эльдор Шомуродов, забивший 1 мяч, выигравший 3 верховые дуэли и совершивший 2 отбора. Точность передач нападающего составила 74%.
«Ростов» набрал 14 очков и поднялся на 5-ю позицию. «Рубин» с 10-ю баллами остался на 9-й строчке.
Статистика матча («Ростов"/"Рубин»)
Удары 19/5
Удары в створ 9/3
Владение 63%/37%
Фолы 13/14
Угловые 9/0
Оценки (WhoScored) 6.96/6.49
Стартовые составы на матч:
«Ростов»: Бабурин, Сигурдссон, Козлов, Чистяков, Чернов, Норманн, Еременко, Глебов, Ионов, Саплинов, Шомуродов.
«Рубин»: Дюпин, Плиев, Степанов, Сорокин, Данченко, Башкиров, Подберезкин, Коновалов, Микелтадзе, Давиташвили, Марков.
Бригада арбитров: Виталий Мешков | Дмитрий Мосякин | Антон Кобзев | Юнус Кошко.
Желтые карточки: Шомуродов — 90+1.
Голы: Марков 15 — 0:1, Шомуродов 29 — 1:1, Саплинов 87 — 2:1.