Ростов-на-Дону, , 07:14 — REGNUM

5 августа в городе Ростов-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» был разыгран матч 7-го тура Российской Премьер-лиги 2019/20 между командами «Ростов» и «Рубин». Противостояние завершилось волевой победой «желто-синих».

Первый мяч на 15-й минуте забил экс-форвард «Динамо» Евгений Марков после передачи Вячеслава Подберезкина — 0:1. Через 14 минут форвард сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов восстановил равновесие в счете — 1:1. В конце матча 22-летний новичок «желто-синих» Александр Саплинов впервые вывел хозяев вперед — 2:1.

Лучшим игроком матча с оценкой 8.03 стал Эльдор Шомуродов, забивший 1 мяч, выигравший 3 верховые дуэли и совершивший 2 отбора. Точность передач нападающего составила 74%.

«Ростов» набрал 14 очков и поднялся на 5-ю позицию. «Рубин» с 10-ю баллами остался на 9-й строчке.

Статистика матча («Ростов"/"Рубин»)

Удары 19/5

Удары в створ 9/3

Владение 63%/37%

Фолы 13/14

Угловые 9/0

Оценки (WhoScored) 6.96/6.49

Стартовые составы на матч:

«Ростов»: Бабурин, Сигурдссон, Козлов, Чистяков, Чернов, Норманн, Еременко, Глебов, Ионов, Саплинов, Шомуродов.

«Рубин»: Дюпин, Плиев, Степанов, Сорокин, Данченко, Башкиров, Подберезкин, Коновалов, Микелтадзе, Давиташвили, Марков.

Бригада арбитров: Виталий Мешков | Дмитрий Мосякин | Антон Кобзев | Юнус Кошко.

Желтые карточки: Шомуродов — 90+1.

Голы: Марков 15 — 0:1, Шомуродов 29 — 1:1, Саплинов 87 — 2:1.