Самара, , 07:13 — REGNUM

25 августа в городе Самара на стадионе «Самара Арена» был разыгран матч 7-го тура реглуярного сезона РПЛ 2019/20 между командами «Крылья Советов» и «Спартак». Противостояние завершилось волевой победой «красно-белых».

На 42-й минуте первым же ударом в створ таранный российский форвард Александр Соболев открыл счет — 1:0. Голевой передачей отличился Максим Канунников. В дебюте второй половины новичок «красно-белых» Йордан Ларссон забил первый мяч за московский коллектив — 1:1. В компенсированное время Гус Тил впервые вывел гостей вперед — 1:2.

Лучшим игроком матча с оценкой 7,83 стал голландский полузащитник Гус Тил, совершивший 1 отбор и 1 обводку и выигравший 3 верховые дуэли. Точность передач футболиста составила 77%.

«Спартак» набрал 14 очков и по итогам 7-го тура поднялся на 4-ю строчку. «Крылья Советов» с 6-ю баллами остались на 13-м месте в зоне вылета.

Статистика матча («Крылья Советов"/"Спартак»)

Удары 4/17

Удары в створ 1/9

Владение 48%/52%

Фолы 14/16

Угловые 2/8

Оценки (WhoScored) 6.55/6.91

Стартовые составы на матч:

«Крылья Советов»: Рыжиков, Чернов, Анюков, Комбаров, Карпов, Мияйлович, Антон, Кабутов, Соболев, Канунников.

«Спартак»: Максименко, Айртон, Джикия, Жиго, Рассказов, Ларссон, Зобнин, Тил, Мирзов, Шюррле, Умяров.

Бригада арбитров: Сергей Лапочкин | Александр Кудрявцев | Александр Богданов | Лаша Верулидзе.

Желтые карточки: Гынсарь — 23, Джикия — 24, Зобнин — 29, Ларссон — 32, Радонич — 71, Айртон — 83, Гулиев — 90+2.

Голы: Соболев 42 — 1:0, Ларссон 64 — 1:1, Тил 90+1 — 1:2.