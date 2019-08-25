Тула, , 23:55 — REGNUM

Тульский «Арсенал» на своем поле переиграл «Оренбург» в матче седьмого тура чемпионата России по футболу. Встреча, которая завершилась со счетом 2:1, прошла в Туле.

У хозяев поля голевыми действиями отметились Александр Ломовицкий и Евгений Луценко, в составе гостей мяч забил Джордже Деспотович.

Отметим, что после семи матчей в чемпионате России тульский «Арсенал» пока занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 13 очков. Клуб «Оренбург», набравший два балла, находится на шестнадцатой позиции.

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