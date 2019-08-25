Москва, , 18:29 — REGNUM

25 августа в городе Москва на стадионе «ВЭБ Арена» был разыгран матч 7-го тура Российской Футбольной Премьер-лиги 2019/20 между командами ЦСКА и «Ахмат». Противостояние завершилось крупной победой «красно-синих» со счетом 3:0.

Стадион «ВЭБ-Арена» (cc) Andreykor

В конце первой половины фланговый атакующий защитник сборной России Марио Фернандес открыл счет после передачи Яки Бийола — 1:0. На экваторе второй половины лучший форвард прошлого сезона РПЛ Федор Чалов удвоил преимущество «армейцев» — 2:0. Ассистом отличился Иван Обляков. Через 7 минут Никола Влашич довел счет до разгромного — 3:0.

Лучшим игроком матча с оценкой 8.52 стал хорватский полузащитник Никола Влашич, забивший 1 гол, совершивший 4 отбора и 2 обводки. Точность передач футболиста составила 78%.

ЦСКА набрал 13 очков и временно поднялся на 4-ю строчку. «Ахмат» с 7-ю баллами остался на 12-й позиции рядом с зоной вылета.

Статистика матча («ЦСКА"/"Ахмат»)

Удары 10/2

Удары в створ 7/1

Владение 51%/49%

Фолы 12/12

Угловые 4/2

Оценки (WhoScored) 7.22/6.14

Стартовые составы на матч:

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Магнуссон, Дивеев, Фернандес, Кучаев, Обляков, Ахметов, Влашич, Ахметов, Чалов.

«Ахмат»: Гудиев, Анхель, Семенов, Нижич, Исмаэль, Роши, Садулаев, Харин, Бериша, Швец, Иванов.

Бригада арбитров: Василий Казарцев | Валерий Данченко | Рустам Мухтаров | Антон Фролов.

Желтые карточки: Иванов — 32, Магнуссон — 35, Харнин — 41, Кучаев — 52, Шарлия — 63.

Голы: Фернандес 43 — 1:0, Чалов 66 — 2:0, Влашич 73 — 3:0.