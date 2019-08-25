Монако, , 18:06 — REGNUM

25 августа в городе Монако на стадионе «Луи II» был разыгран матч 3-го тура французской Лиги 1 между командами «Монако» и «Ним». Противостояние завершилось боевой ничьей со счетом 2:2.

Стадион «Луи II» футбольного клуба Монако (cc) V&A Dudush

На 39-й минуте алжирский новичок «Монако» Ислам Слимани открыл счет после навеса Генри Оньекуру — 1:0. Через 6 минут форвард сборной Франции Виссам Бен-Йеддер удвоил преимущество хозяев — 2:0. Этот гол стал для нападающего первым в составе нового коллектива. На экваторе второй половины Ромен Филиппото вернул гостей в игру, замкнув передачу Зинедина Ферхата — 2:1.Через 12 минут 18-летний форвард молодежной сборной Того Ахоуке Денки восстановил равновесие в счете — 2:2.

Лучшим игроком матча с оценкой 8.86 стал 26-летний алжирский центральный полузащитник Зинедин Ферхат, отдавший две голевые передачи, подавший 6 угловых и совершивший 3 успешные обводки. Точность передач футболиста составила 85%.

«Монако» набрал 1 очко и поднялся на 19-е место в зоне вылета. «Ним» с тем же количеством очков идет на одну позицию выше.

Статистика матча («Монако"/"Ним»)

Удары 13/13

Удары в створ 5/5

Владение 45%/55%

Фолы 10/14

Угловые 6/6

Оценки (WhoScored) 6.74/6.70

Стартовые составы на матч:

«Монако»: Лекомт, Туре, Глик, Бадиашиле, Жемерсон, Оньекуру, Головин, Силва, Мартинш, Слимани, Бен-Йеддер.

«Ним»: Бернардони, Ландре, Паки, Мигел, Дё, Алакуш, Фомба, Валлс, Филиппото, Ферхат, Рипар.

Бригада арбитров: Амаури Делеру | Орельен Друэ | Микаэль Бешебру | Микаэль Лелу.

Желтые карточки: Слимани — 13, Головин — 90+2, Сарр — 90+2.

Красные карточки: Жемерсон — 55.

Голы: Слимани 39 — 1:0, Бен-Йеддер 45 — 2:0, Филиппото 71 — 2:1 Денки 82 — 2:2.