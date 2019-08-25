Лондон, , 18:05 — REGNUM

25 августа в городе Борнмут на стадионе «Виталити Стэдиум» был разыгран матч 3-го тура Английской Футбольной Премьер-лиги между командами «Борнмут» и «Манчестер Сити». Противостояние завершилось уверенной победой «горожан».

Стадион «Виталити Стэдиум» (cc) Chris Downer

На 15-й минуте скоростной форвард сборной Аргентины Серхио Кун Агуэро открыл счет после передачи Кевина Де Брёйне — 0:1. Через 28 минут Рахим Стерлинг удвоил преимущество гостей — 0:2. Ассист в свой актив записал Давид Сильва. В конце тайма Харри Уилсон забил гол престижа — 1:2. На экваторе второй половины Агуэро оформил дубль и установил окончательный счет — 1:3.

«Манчестер Сити», набрав 7 очков, поднялся на вторую позицию. «Борнмут» с 4-мя баллами опустился на 10-е место.

Статистика матча («Борнмут"/"Манчестер Сити»)

Удары 7/18

Удары в створ 5/5

Владение 27%/73%

Фолы 7/12

Угловые 4/5

Оценки (WhoScored) 6.25/7.08

Стартовые составы на матч:

«Борнмут»: Рамздейл, Кук, Аке, Даниэлс, Смит, Лерма, Мерэн, Фрейзер, Биллинг, Кинг, Уилсон.

«Манчестер Сити»: Мораеш, Уокер, Ляпорт, Отаменди, Зинченко, Сильва, Гюндоган, Де Брёйне, Стерлинг, Силва, Агуэро.

Бригада арбитров: Андре Марринер | Скотт Леджер | Саймон Лонг | Саймон Хупер.

Желтые карточки: Уокер — 10, Мораеш — 13, Лерма — 56, Отаменди — 90.

Голы: Агуэро 15 — 0:1, Стерлинг 43 — 0:2, Уилсон 45 — 1:2, Агуэро 64 — 1:3.