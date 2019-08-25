Псков, , 18:00 — REGNUM

В Пскове сегодня, 25 августа, завершился чемпионат мира по силовому воркауту. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, Псков принимал соревнования такого уровня впервые — они прошли на самой большой гимнастической площадке региона на улице Воеводы Шуйского.

Награждение победителей Pskov.ru

В соревнованиях приняли участие около 50 атлетов из 18 стран мира.

Среди женщин первое место заняла Камила Кубик (Польша), второе — Наталья Малеева (Россия), третье — Джемма Альба (Чили).

У мужчин в лёгкой весовой категории в соревнованиях на выносливость золотую награду завоевал Денис Вяткин (Россия), второе место — Паям Хассаннеяд из Ирана, третье — Бартоломей Крук (Польша).

В тяжёлом весе первое место занял Денис Саратов (Россия), второй — Даниэль Лис (Польша), третье — Лукас Лопес (Бразилия).

В троеборье в лёгком весе чемпионом мира стал Ахарон Вирабян из Армении, серебро завоевал Дмитрий Липанов (Россия), бронзу — Бартоломей Крук (Польша).

В тяжёлом весе в многоборье победителем стал Григорий Скурихин из России, второе место занял Андрас Лелькес (Венгрия), третье — Никита Ижболдин (Россия).

Абсолютным чемпионом мира 2019 года по силовому воркауту в соревнованиях на выносливость стал россиянин Денис Вяткин, серебряную награду получил Паям Хассаннеяд из Ирана, третье место занял Бартоломей Крук из Польши.

В следующем году чемпионат мира по воркауту пройдёт в Латвии.

Читайте ранее в этом сюжете: Силовой чемпионат мира по воркауту пройдёт в Пскове