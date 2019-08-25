Красногорск, , 16:07 — REGNUM

Футбольный клуб «Чертаново» смог на последних минутах игры уйти от поражения от команды «Томь» в матче десятого тура Футбольной национально лиги (ФНЛ).

Игра состоялась на стадионе Спортивного городка Лужники в Москве и закончилась вничью со счетом 1:1.

Счет в матче открыл нападающий «Томи» Александр Горбатюк, поразивший ворота соперника на 63-й минуте встречи. И только в скомпенсированное время матча усилиями полузащитника Юрия Горшкова подмосковному клубу удалось уйти от поражения.

Отметим, по итогам матча «Томь» с 19 очками в активе находится на четвертом месте турнирной таблицы ФНЛ. «Чертаново», также с 19 очками, располагается строчкой ниже.