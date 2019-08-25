Анкара, , 15:39 — REGNUM

Футбольный стамбульский клуб «Фенербахче» начал переговоры с французским защитником Адилем Рами, об этом 25 августа сообщила пресс-служба турецкой команды.

По данным источника, 33-летний футболист в ближайшее время должен прибыть в Турцию, где после прохождения медицинского осмотра, стороны обсудят условия своего сотрудничества.

Отметим, Адиль Рами перешёл в статус свободного агента после своего ухода из клуба «Марсель», который расторг с ним контракт за нарушение контракта. Футболист за два дня после выездного матча с «Тулузой» в предпоследнем туре чемпионата Франции пропустил тренировку, отпросившись у руководства «по семейным обстоятельствам», а на самом деле принял участие в шоу «Форд Боярд».

Напомним, в сезоне 2018/19 сыграл за «Марсель» в 16 матчах и отметился в них 1 голом и одним голевым пасом.