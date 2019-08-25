Барселона, Испания, , 15:20 — REGNUM

Футбольный клуб «Барселона» готовит команде «Пари Сен-Жермен» новое предложение по её бразильскому форварду Неймару, сообщает 25 августа Le Parisien.

По данным источника, каталонский клуб готов предложить «ПСЖ» два варианта для приобретения Неймара, которого «Барселона» намерена заполучить до окончания срока летнего трансферного окна.

Согласно первого варианта, каталонская команда намерена предложить «ПСЖ» за 27-летнего бразильца 40 млн евро и своего французского форварда Усмана Дембеле в аренду на год. Этот вариант стал возможен потому, что в «Барселоне» разочарованы поведением, скрывшим от медицинского штаба наличие повреждения, француза.

Согласно второго варианта каталонский клуб намерен арендовать Неймара на гол с правом выкупа по окончании этого срока за 170 млн евро.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ появилась информация, что клуб «ПСЖ» подбирает кандидатуру на замену Неймару и рассматривает в качестве таковой нападающего клуба английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» Уилфрида Заа из Кот-д'Ивуара.