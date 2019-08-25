Раубичи, , 15:20 — REGNUM

Российская биатлонистка Анна Гореева завоевала серебряную награду в женской гонке преследования у юниорок на дистанции 7,5 км на летнем чемпионате мира по биатлону, проходящему в Раубичах.

Первое место заняла китайская спортсменка Янь Мень Чу, которая прошла дистанцию за 23 минуты 56,7 секунды при одном промахе по ходу дистанции.

Второе время Анны Гореевой составило +11,7 секунды ко времени победительницы при трех промахах.

Третье место заняла представительница Украины Анна Кривонос, которая отстала от победительницы на +21,7 секунды, также допустив три промаха.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее российский биатлонист Игорь Малиновский завоевал бронзовую награду в гонке преследования на дистанции 10 км на чемпионате мира по биатлону среди юниоров в Раубичах.