Мадрид, , 15:01 — REGNUM

Бывший тренер футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо ждет предложения о сотрудничестве от мадридской команды «Реал», утверждает 25 августа AS.

По данным источника, тренер получал несколько предложений от разных футбольных клубов после своего увольнения с должности главного наставника «МЮ» в декабре 2018 года, однако не принял ни одно из них.

Также сообщается, что в настоящее время португалец ждет возможной отставки в ближайшее время нынешнего главного тренера «Реала» — французского специалиста Зинедина Зидана.

Кроме этого, утверждается, что руководство мадридского клуба со своей стороны внимательно следит за карьерой Моуриньо, чтобы подписать с ним контракт, если им экстренно придется уволить француза.

Отметим, в прошлом Жозе Моуриньо уже работал с «Реалом» с 2010 по 2013 год и привел команду к победе в чемпионате Испании в сезоне 2011/12.