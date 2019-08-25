Лас-Вегас, США, , 14:33 — REGNUM

Американский боец смешанного стиля (ММА) Макс Холлоуэй и австралийский спортсмен Александер Волкановски достигли договорённости о проведении титульного боя за звание чемпиона Абсолютного Бойцовского чемпионата (UFC), сообщил 25 августа в своем Twitter журналист Джон Хен Ко.

«Источник, близкий к ситуации, сообщил мне, что контракт подписан», — написал журналист.

Также он отметил, что поединок должен состояться на турнире UFC 245, который состоится в Лас-Вегасе 14 декабря нынешнего года.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация о том, что поединок между бойцами состоится на турнире UFC 243 в Австралии 6 октября, однако президент UFC Дана Уайт не подтвердил эту информацию, так как, по его мнению, Волкановски не сможет восстановиться к этому сроку.