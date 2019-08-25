Луганск, , 14:18 — REGNUM

24 августа в Луганске состоялась первая товарищеская встреча по футболу сборных Южной Осетии и Луганской Народной Республики. Матч окончился счетом 4:3 в пользу луганской команды. Об этом сообщает пресс-служба комитета по молодёжной политике, спорту и туризму Южной Осетии.

Сборные ЛНР и Южной Осетии Cominf.org

После первого тайма югоосетинская команда вела со счетом 3:2, но в ходе второго тайма хозяевам удалось забить два мяча и победить в игре со счетом 4:3. В составе сборной Южной Осетии забили голы дважды Марик Баззаев и один раз Сослан Джиджоев.

Главный тренер сборной Южной Осетии Сослан Кочиев отметил, что доволен игрой своей команды. «В сборной у нас семь 17-летних футболистов, но не смотря на возраст, они показали футбол высокого уровня», — добавил Кочиев.

Ответная встреча между сборными пройдет в Цхинвале 20 сентября.