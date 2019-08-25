Раубичи, , 14:30 — REGNUM

Российский биатлонист Игорь Малиновский завоевал бронзовую награду в гонке преследования на дистанции 10 км на чемпионате мира по биатлону среди юниоров, проходящему в Раубичах.

Первое место занял представитель Белоруссии Дмитрий Лазовский, который прошел дистанцию за 26 минут 04,2 секунды при пяти промахах. Второе место досталось его соотечественнику Никиту Лобастову, чьё отставание от лидера составил +19,8 секунды при 3 промахах при прохождении дистанции.

Третье время Игоря Малиновского составило +29,1 секунды при двух промахах.

Отметим, это вторая бронзовая награда российского спортсмена на турнире. Ранее он завоевал третье место в суперспринте.