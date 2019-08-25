Магнитогорск, Челябинская область, , 13:53 — REGNUM

Хоккейный новосибирский клуб КХЛ «Сибирь» обыграл хоккеистов пекинской команды «Куньлунь» в матче турнира памяти Ивана Ромазана, проходившего в Магнитогорске.

Встреча состоялась на льду магнитогорской «Арены-Металлург» и закончилась в пользу «Сибири» со счетом 2:1.

В составе победителей голами отметились защитники Алексей Ермаков (29-я минута) и Александр Логинов (49-я).

Единственную шайбу «Кульлунь» записал на свой счет американский защитник клуба Джейк Челиос (49-я).

Отметим, это первая победа «Сибири» на турнире в Магнитогорске, которая позволила команде занять итоговое третье место. «Куньлунь» финишировал последним, четвертым. В заключительном матче турнира памяти Ивана Ромазана встретятся местный «Металлург» и челябинский «Трактор».