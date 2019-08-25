Ливерпуль, Великобритания, , 12:53 — REGNUM

Футбольный клуб «Ливерпуль» может рассмотреть в 2020 году предложения о продаже своего египетского форварда Мохамеда Салаха, утверждает 25 августа Calciomercato.

Также известно, что интерес к покупке 27-летнего футболиста ранее проявлял мадридский клуб «Реал».

При этом текущий контракт игрока рассчитан до лета 2023 года, а его примерная трансферная стоимость оценивается в 150 млн евро.

Отметим, Мохамед Салах перешел в «Ливерпуль» из «Ромы» летом 2017 года за 42 млн евро. В нынешнем сезоне сыграл за свой клуб в 5 матчах и отметился в них 3 голами и 1 результативной передачей.