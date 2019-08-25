Хабаровск, , 12:28 — REGNUM

Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» нанес поражение с разгромным счетом команде «Армавир» в матче десятого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Игра прошла на поле хабаровского стадиона имени Ленина и закончилась разгромом гостей со счетом 3:0.

Первый тайм прошел без забитых мячей. Счет был открыт только на 50-й минуте второго тайма, когда в ворота гостей был назначен пенальти, удачно реализованный хавбеком хозяев Адланом Кацаевым.

Затем, на 57-й минуте, Кацаев снова отличился и этим оформил в матче дубль, а на 79-й его коллега по клубу полузащитник Владислав Камилов утроил счет и преимущество своей команды, сделав поражение «Армавира» разгромным.

Отметим, по результатам встречи «СКА-Хабаровск» с 15 очками поднялся на седьмую строчку турнирной таблицы ФНЛ. «Армавир» этим поражением прервал свою беспроигрышную серию из трех игр подряд и 12 очками располагается на десятом месте.