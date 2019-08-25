Париж, , 11:56 — REGNUM

Нападающий футбольного клуба АПЛ «Кристал Пэлас» Уилфрид Заа из Кот-д'Ивуара попал в сферу интересов команды «Пари Сен-Жермен», утверждает 25 августа The Mirror.

По данным источника, в парижском клубе рассматривают кандидатуру 26-летнего нападающего в качестве замены бразильскому форварду Неймару, который может покинуть команду.

Также сообщается, что «ПСЖ» готов заплатить «Кристал Пэлас» за Заа 100 млн евро, и что это предложение вступит в силу, когда Неймар уйдет из парижской команды и она получит за него плату.

Отметим, в минувшем сезоне Уилфрид Заа сыграл за «Кристал Пэлас» в 36 матчах, забив в них 10 мячей и отдав 10 голевых пасов.