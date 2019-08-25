Бразилиа, , 11:53 — REGNUM

Защитник футбольного клуба из Рио-де-Жанейро Филипе Луис рассказал о предложениях, которые он получил после ухода из мадридской команды «Атлетико». Его слова приводит 25 августа Globo Esporte.

«В последний момент у меня было три-четыре предложения», — заявил Филипе Луис.

Также 34-летний футболист рассказал, что он имел хорошее предложение от дортмундской «Боруссии», однако он не хотел играть в этой команде.

Кроме этого, игрок вел переговоры с клубом «Манчестер Сити», из которых ничего не вышло, и с командой «Лион», которая из-за того, что футболист мог дать окончательный ответ только после Кубка Америки, взяла в свой состав другого игрока.

«Были варианты из Турции, Китая и других стран, но ни один из них мне не понравился», — заключил Филипе Луис.

Отметим, в минувшем сезоне бразильский игрок выступал в составе мадридского «Атлетико» и в 36 матчах за клуб отметился 2 голами и 3 результативными передачами. В нынешнем сезоне Луис подписал контракт с бразильской командой «Фламенго», рассчитанный до конца 2021 года.