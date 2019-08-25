Манчестер, Великобритания, , 11:30 — REGNUM

Нападающий футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд подвергся оскорблениям на расистскую тему в социальных сетях, сообщает 25 августа Daily Mail.

По информации издания, поводом для расистских оскорблений 21-летнего футболиста стал пенальти, назначенный во втором тайме матча между «МЮ» с командой «Кристал Пэлас», который Рэшфорд не смог реализовать, попав в штангу.

«Это должно остановиться, иначе у меня просто нет слов. Безумие, что мы вынуждены говорить о таких вещах в 2019 году», — заявил по этому поводу главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер.

При этом в настоящее время неизвестно какие будут предприняты клубом или правозащитными организациями меры для наказания оскорблявших игрока.

Отметим, ранее расистским нападкам в Twitter подвергся французский полузащитник «МЮ» Поль Погба, который также не смог реализовать пенальти в прошлом матче английской Премьер-лиги с командой «Вулверхэмптон».