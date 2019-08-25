Бриджпорт, США, , 10:26 — REGNUM

Однорукий американский боец смешанного стиля (ММА) Ник Ньюэлл выиграл в своем дебютном бою промоушна Bellator у другого представителя США — Кори Браунинга. Поединок состоялся в рамках турнира Bellator 225, проходившем в Бриджпорте.

Бой был остановлен уже в первом раунде, когда Ньюэлл перевел схватку в партер и провел своему оппоненту удушающий приём, чем этим заставил его капитулировать.

Отметим, у Ника Ньюэлла ампутирована по локоть левая рука. Эта победа стала для него восемнадцатой в ММА при двух поражениях. Боец подписал контракт с Bellator летом текущего года.