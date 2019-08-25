Москва, , 10:25 — REGNUM

Нападающим футбольного клуба из Севильи «Бетис» Кристианом Тельо интересуется сразу два клуба Российской Премьер-лиги — московский «Спартак» и «Краснодар», утверждает 25 августа Ondo Cero.

При этом, по данным источника, сам 28-летний испанский футболист не захотел переходить в клуб РПЛ, несмотря на то, что ему предлагались более выгодные условия чем в его теперешней команде.

Отметим, в минувшем сезоне Кристиан Тельо сыграл за «Бетис» в 41 матче и отметился в них 5 голами. Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2022 года, а его примерная трансферная стоимость составляет около 10 млн евро.