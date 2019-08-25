Челябинск, , 09:56 — REGNUM

Британский боксер Энтони Ярд после боя с Сергеем Ковалевым был госпитализирован, сообщает 25 августа РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к команде Ярда.

Бокс (cc) JoergK. Photography

По словам собеседника издания, Ярд после боя пожаловался на самочувствие, после чего спортсмена госпитализировали. О состоянии здоровья боксера не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, российский боксёр Сергей Ковалёв одержал очередную победу. В Челябинске на поединке, прошедшем 24 августа, ему противостоял британец Энтони Ярд.

Поединок шёл в полутяжёлом весе и всего включал в себя 12 раундов. В 11-м раунде Ковалёв отправил Ярда в нокаут и таким образом защитил имеющийся у него титул чемпиона мира в вариации «Всемирной боксёрской организации (WBO).

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