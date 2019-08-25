Москва, , 09:15 — REGNUM

Московский футбольный клуб «Спартак» хочет получить в свой состав полузащитника пражской команды «Славия» Алекса Крала, сообщает 25 августа Betting Insider.

По данным источника, руководство «Спартака» уже направило «Славии» предложение о трансфере 21-летнего футболиста за 7 млн евро, из которых 3 млн евро составляют бонусы.

Также сообщается, что «Спартак» стал рассматривать кандидатуру Крала после срыва трансфер полузащитника клуба «Ницца» Адриена Тамеза.

Отметим, ранее, летом нынешнего года, «Спартак» уже обращался в «Славию» с предложением о трансфере Крала, однако тогда в чешском клубе ему ответили отказом.