Торонто, Канада, , 09:03 — REGNUM

Футбольный клуб «Монреаль Импэкт» уступил команде «Торонто» в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).

Игра прошла на поле арены «ВМО Филд» в Торонто и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Счет в матче на 49-й минуте открыл бывший форвард «Барселоны» Боян Кркич и это его дебютный мяч в составе «Монреаля». Затем, на 63-й минуте, полузащитник хозяев Марко Дельгадо ударом издалека, прошедшим между ног двух защитников «Монреаля», счет сравнял, а на 81-й минуте его одноклубник защитник Джастин Морроу вывел свой клуб вперед и этим принес «Торонто» победу.

Отметим, по итогам встречи «Торонто» с 37 очками занял седьмую строчку турнирной таблицы Восточной конференции MLS, Монреаль с 34 очками находится строчкой ниже.