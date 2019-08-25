Лиссабон, , 08:40 — REGNUM

Футбольный клуб «Порту» уверенно обыграл команду обыграл лиссабонскую команду «Бенфика» в матче третьего тура португальского чемпионата по футболу.

Игра состоялась на поле лиссабонского стадиона «Да Луш» и закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Голами в составе победителей отметились бывший форвард московского «Спартака» из Кабо-Верде Зе Луиш (22-я минута) и французский нападающий Мусса Марега (86-я).

Отметим, по итогам встречи «Порту» набрал 6 очков и стал лидером турнирной таблицы португальского чемпионата по футболу. «Бенфика» также с 6 очками располагается на второй строчке.