Челябинск, , 08:07 — REGNUM

Российский боксер Сергей Ковалев победил представителя Британии Энтони Ярда в титульном бою, в котором на кону стояли его звания чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) и чемпиона Евразийского боксерского парламента (ЕРВ) в полутяжелом весе, проходившем в Челябинске.

Боксёрские перчатки (cc) Pavel Ševela

Поединок проходил в упорной и практически равной борьбе. В восьмом раунде британцу удалось повести в поединке и нанести Ковалеву целый шквал ударов. Однако российского боксера это не смутило, он смог выстоять и перехватить в дальнейшем инициативу и затем нокаутировал своего соперника в 11-м раунде.

Отметим, это 34-я победа (29 нокаутом) в карьере Сергея Ковалева при трех поражениях и одной ничьей. Для Ярда данное поражение стало первым, также в его активе 18 побед.