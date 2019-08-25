Виго, Испания, 25 августа 2019, 07:47 — REGNUM
Двадцать четвертого августа на стадионе «Балаидос» в рамках 2-го тура испанской Примеры 2019/20 был разыгран матч между коллективами «Сельта» и «Валенсия». Противостояние завершилось минимальной победой «небесных».
Единственный мяч на 15-й минуте забил 25-летний уругвайский новичок «Сельты» Габриэль Фернандес, замкнув передачу Дениса Суареса — 1:0.
Лучшими игроками матча стали Габриэль Фернандес и Станислав Лоботка, выигравший одну верховую дуэль и совершивший три отбора. Точность передач словака составила 90%.
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«Сельта» набрала три очка и поднялась на 10-ю позицию в турнирной таблице. «Валенсия» с одним баллом опустилась на 15-е место.
Статистика матча («Сельта"/"Валенсия»)
Удары 14/9
Удары в створ 5/3
Процент владения 55%/45%
Нарушения 8/11
Угловые 6/4
Оценки (WhoScored) 6.87/6.54
Стартовые составы на матч:
«Сельта»: Рубен, Араухо, Оласа, Аиду, Васкес, Суарес, Бельтран, Лоботка, Мендес, Аспас, Фернандес.
«Валенсия»: Силлессен, Паулиста, Гайа, Пиччини, Гарай, Кондогбья, Гуэдеш, Парехо, Васс, Гомес, Гамейро.
Бригада арбитров: Алехандро Эрнандес | Иньиго Прието | Хосе Энрике Наранйо Перес | Херман Сид Камачо.
Желтые карточки: Оласа — 48, Гайа — 62, Парехо — 90+1.
Незабитые пенальти: Суарес — 90+3.
Забитые мячи: Фернандес 15 — 1:0.
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