Виго, Испания, , 07:47 — REGNUM

Двадцать четвертого августа на стадионе «Балаидос» в рамках 2-го тура испанской Примеры 2019/20 был разыгран матч между коллективами «Сельта» и «Валенсия». Противостояние завершилось минимальной победой «небесных».

Единственный мяч на 15-й минуте забил 25-летний уругвайский новичок «Сельты» Габриэль Фернандес, замкнув передачу Дениса Суареса — 1:0.

Лучшими игроками матча стали Габриэль Фернандес и Станислав Лоботка, выигравший одну верховую дуэль и совершивший три отбора. Точность передач словака составила 90%.

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«Сельта» набрала три очка и поднялась на 10-ю позицию в турнирной таблице. «Валенсия» с одним баллом опустилась на 15-е место.

Статистика матча («Сельта"/"Валенсия»)

Удары 14/9

Удары в створ 5/3

Процент владения 55%/45%

Нарушения 8/11

Угловые 6/4

Оценки (WhoScored) 6.87/6.54

Стартовые составы на матч:

«Сельта»: Рубен, Араухо, Оласа, Аиду, Васкес, Суарес, Бельтран, Лоботка, Мендес, Аспас, Фернандес.

«Валенсия»: Силлессен, Паулиста, Гайа, Пиччини, Гарай, Кондогбья, Гуэдеш, Парехо, Васс, Гомес, Гамейро.

Бригада арбитров: Алехандро Эрнандес | Иньиго Прието | Хосе Энрике Наранйо Перес | Херман Сид Камачо.

Желтые карточки: Оласа — 48, Гайа — 62, Парехо — 90+1.

Незабитые пенальти: Суарес — 90+3.

Забитые мячи: Фернандес 15 — 1:0.

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